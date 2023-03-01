Важное 01 марта 2023, 14:21 Российская авиация сбила украинский самолет в ДНР Минобороны: российская авиация сбила украинский Су-24 в ДНР РИА «Новости»

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Авиация ВКС России сбила самолет ВСУ Су-24 около населенного пункта Дружковка в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики в воздушном бою сбит самолет Су-24 Воздушных сил Украины», — сообщил он.

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Российские средство ПВО уничтожили за прошедшие 24 часа 15 беспилотников ВСУ. Это произошло около населенных пунктов Голая Пристань, Новая Збурьевка Херсонской области, Краснореченское, Кременная и Рубежная ЛНР, Новоавдеевка ДНР, Семеновка Запорожской области, а также Лиман Второй Харьковской области.

С начала спецоперации на Украине российские военные уничтожили 3281 беспилотник, 1045 боевых машин реактивного комплекса, 391 самолет, 211 вертолетов, 406 зенитных ракетных комплексов.

ВС России разгромили 8086 танков и других боевых бронированных машин, 8621 единицу специальной военной автомобильной техники, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня и 4240 орудий полевой артиллерии.