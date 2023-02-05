Спецоперация 05 февраля 2023, 14:58 Российские военные уничтожили более 120 боевиков на Краснолиманском направлении за сутки Минобороны: потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки составили более 120 человек РИА «Новости»

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Украинские войска за сутки боев на Краснолиманском направлении потеряли более 120 человек. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В ходе успешного наступления группировки „Центр“ и работы артиллерии потери понесли 27-я бригада Нацгвардии, 95-я десантно-штурмовая, 71-я егерская и 25-я воздушно-десантная бригады ВСУ», — сказал он.

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По словам Конашенкова, боевики также лишились трех боевых бронированных машин и боевой машины пехоты.

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Российские войска развили наступательный успех и на Донецком направлении, заняв более выгодные рубежи. Артиллерия и ракетные войска нанесли огневое поражение 118-й бригаде территориальной обороны, 35-й и 36-й бригадам морской пехоты и 110-й механизированной бригаде ВСУ.

«В результате ВСУ потеряли свыше 115 человек живой силы, гаубицу Д-30, гаубицу Д-20, четыре автомобиля и три боевые машины пехоты», — добавил представитель оборонного ведомства.

Ранее Конашенков сообщил об уничтожении шести диверсионных группах ВСУ на Купянском направлении.