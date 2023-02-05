05 февраля 2023, 14:58
Российские военные уничтожили более 120 боевиков на Краснолиманском направлении за сутки
Минобороны: потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки составили более 120 человек
Украинские войска за сутки боев на Краснолиманском направлении потеряли более 120 человек. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«В ходе успешного наступления группировки „Центр“ и работы артиллерии потери понесли 27-я бригада Нацгвардии, 95-я десантно-штурмовая, 71-я егерская и 25-я воздушно-десантная бригады ВСУ», — сказал он.
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По словам Конашенкова, боевики также лишились трех боевых бронированных машин и боевой машины пехоты.
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Российские войска развили наступательный успех и на Донецком направлении, заняв более выгодные рубежи. Артиллерия и ракетные войска нанесли огневое поражение 118-й бригаде территориальной обороны, 35-й и 36-й бригадам морской пехоты и 110-й механизированной бригаде ВСУ.
«В результате ВСУ потеряли свыше 115 человек живой силы, гаубицу Д-30, гаубицу Д-20, четыре автомобиля и три боевые машины пехоты», — добавил представитель оборонного ведомства.
Ранее Конашенков сообщил об уничтожении шести диверсионных группах ВСУ на Купянском направлении.
Минобороны РФ
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Специальная военная операция РФ на Украине
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