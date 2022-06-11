Российские военные уничтожили базу иностранных наемников ВСУ под Харьковом

Российские военные ударом высокоточных ракет воздушного базирования разгромили базу иностранных наемников ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников», — заявил он.

Представитель ведомства сообщил, что ВС РФ нанесли удар по девяти районам сосредоточения боевой техники и живой силы ДНР, пяти огневым позициям РСЗО нацистов в районах населенных пунктов Лисичанск, Подгорное, Волчеяровка, Малорязанцево Луганской Народной Республики.

Помимо этого, российские войска ликвидировали склад боеприпасов ВСУ в ДНР и около 170 человек личного состава.

Также системы ПВО сбили украинский самолет Су-25 в Харьковской области и два МиГ-29 в Николаевской области.