Российские военные уничтожили более 170 националистов, а также склад боеприпасов ВСУ в ДНР. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Вооруженные силы России за прошлые сутки уничтожили зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» и нанесли удар по пяти огневым позициям реактивных систем залпового огня украинских войск.

Помимо этого, российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили два украинских самолета МиГ-29 в Николаевской области и один Су-25 в Харьковской области.

Также российские вооруженные силы ударом высокоточным ракет уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области.

Отечественная авиация уничтожила около 170 националистов и склад боеприпасов в Донецкой Народной Республике.