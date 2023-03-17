Спецоперация 17 марта 2023, 13:19 Российские военные уничтожат поставленную Украине военную технику из Польши — Песков Дмитрий Песков: поставленная из Польши военная техника на Украине подлежит уничтожению РИА «Новости»

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Военная техника, поставленная украинским военным из Польши, подлежит уничтожению в зоне специальной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Военная техника, поставленная Польшей Украине в зону специальной операции, будет подлежать уничтожению», — сказал он.

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Ранее власти Польши анонсировали передачу Украине истребителей МиГ-29, поставки завершатся до конца апреля. Польское правительство уверенно, что среди бойцов ВСУ есть военнослужащие, способные управлять данным видом техники.

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркивал, что истребители станут законными целями в зоне специальной операции для российских военных. При этом парламентарий подчеркнул, что к решению Польши о поставках скептически отнеслись даже в Киеве.