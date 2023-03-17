Мир 17 марта 2023, 01:18 Польские истребители на Украине назвали законными целями ВКС Депутат Слуцкий назвал польские МиГ-29 на Украине законными целями ВКС РИА «Новости»

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Истребители МиГ-29 станут законными целями ВС России после того, как Польша передаст их Украине. Об этом председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий написал в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что своим решением польский лидер Анджей Дуда сильно сдвинул срок службы самолетов. Поэтому им осталось летать «считанные месяцы». Депутат добавил, что МиГ-29 являются старыми.

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«Варшава, претендующая на роль главного еврорусофоба, видно, рассчитывает, что Вашингтон и Брюссель <…> отменят свое „нет“ поставкам Украине истребителей F-16. Иначе зачем полякам делать большую пиар-акцию из решения, к которому даже в Киеве скептически отнеслись», — отметил Слуцкий.

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Польское правительство ранее анонсировало передачу Украине истребителей МиГ-29 до конца апреля. Президент Польши заявил, что на Украине есть летчики, которые способны управлять этими машинами.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша занимается «ползучим завоеванием» территории Украины. Участие польской стороны в конфликте она связала со строительством военного центра.