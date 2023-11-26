26 ноября 2023, 15:51
Российские военные улучшили положение на Южно-Донецком направлении
МО: ВС РФ улучшили позиции на Южно-Донецком направлении, уничтожив 80 солдат ВСУ
Вооруженные силы России улучшили свои позиции на Южно-Донецком направлении. В населенных пунктах ДНР подразделения группировки войск «Восток» уничтожили около 80 солдат противника, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Авиация и артиллерия ВС России отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Шевченко. За счет этого военнослужащие смогли улучшить положение по переднему краю.
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«Нанесено огневое поражение живой силе и технике 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области», — указали в ведомстве.
Потери противника на Южно-Донецком направлении составили до 80 солдат и два автомобиля.
Группировка «Центр» отразила атаку спецназа ВСУ в районе Серебрянского лесничества. ВС России нанесли огневое поражение армии Украины на Краснолиманском направлении и уничтожили до 60 военнослужащих.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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