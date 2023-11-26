Спецоперация 26 ноября 2023, 15:51 Российские военные улучшили положение на Южно-Донецком направлении МО: ВС РФ улучшили позиции на Южно-Донецком направлении, уничтожив 80 солдат ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы России улучшили свои позиции на Южно-Донецком направлении. В населенных пунктах ДНР подразделения группировки войск «Восток» уничтожили около 80 солдат противника, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Авиация и артиллерия ВС России отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Шевченко. За счет этого военнослужащие смогли улучшить положение по переднему краю.

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«Нанесено огневое поражение живой силе и технике 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области», — указали в ведомстве.

Потери противника на Южно-Донецком направлении составили до 80 солдат и два автомобиля.

Группировка «Центр» отразила атаку спецназа ВСУ в районе Серебрянского лесничества. ВС России нанесли огневое поражение армии Украины на Краснолиманском направлении и уничтожили до 60 военнослужащих.