Спецоперация 26 ноября 2023, 15:25 Группировка «Центр» отразила атаку штурмовиков ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны: ВС России отразили атаку спецназа ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Группировка российских войск «Центр» отразила атаку штурмовых групп 12-й бригады спецназа Вооруженных сил Украины в районе Серебрянского лесничества. На Краснолиманском направлении ВС России нанесли огневое поражение по подразделениям противника, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Российские военные ударили по спецназу ВСУ армейской авиацией и огнем артиллерии.

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«Нанесено огневое поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ», — отметили в ведомстве.

Группировка «Центр» также поразила 125-ю бригаду теробороны Украины. Боевые действия произошли в районах Серебрянки, Григоровки и Ямполовки ДНР. Общие потери противника составили до 60 военнослужащих и два автомобиля.

Ранее на Краснолиманском направлении Центральная группировка ВС России отразила атаку штурмовиков бригады «Азов»*. Российские силы нанесли удар по живой силе и технике украинских боевиков.

*Запрещенная в России террористическая организация.