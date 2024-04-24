24 апреля 2024, 08:30
Российские военные ударили по воинской части в Одессе
Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по воинской части в Одессе
Военнослужащие ВС России нанесли удар по украинской воинской части в Одессе, которая находится у Горбатого моста. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на координатора подполья Сергея Лебедева.
По его словам, удар нанесли утром 24 апреля. Взрыв был сильным, в десяти километрах от эпицентра «трухнуло дом», добавил подпольщик.
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«Кто ближе, пишет, что не несколько прилетов и шикарная вторичная детонация», — заметил Лебедев.
После удара Одесса частично осталась без электроснабжения. Информацию о взрывах в Одессе и проблемах с электроэнергией также подтверждал украинский телеканал ТСН. В Одесской области звучали сирены воздушной тревоги. При этом власти города никак не комментировали данные о взрывах.
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