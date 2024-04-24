Мир 24 апреля 2024, 08:13 Взрывы оставили Одессу без света ТСН: после мощных взрывов часть Одессы осталась без электроснабжения Unsplash

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В Одессе утром 24 апреля раздались взрывы. В некоторых районах города произошли перебои с электричеством, сообщил украинский телеканал ТСН.

Громкие звуки, похожие на взрывы, прозвучали около семи часов утра. В этот момент в Одесской области действовала воздушная тревога.

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«Часть Одессы осталась без электричества. Отключение света произошло после мощных взрывов в городе», — заявили журналисты.

Власти не комментировали произошедшее. Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале лишь призвал жителей оставаться в укрытиях. Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что над Одессой поднялся дым.

Мощные взрывы прогремели в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщил о повреждении газопровода в Шевченковском районе ракетами С-300. Восстановительные работы на сетях планировали начать утром.