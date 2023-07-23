Спецоперация 23 июля 2023, 23:06 Российские военные ударили по объектам ВСУ в Бериславе Херсонской области «Военная хроника»: ВС России ударили по складам ВСУ в районе Берислава Херсонской области РИА «Новости»

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Российская армия ударила по объектам ВСУ в районе Берислава в Херсонской области. Об этом сообщила «Военная хроника».

Удар нанесли по позициям и складам нескольких украинских подразделений. Предположительно, там находились техника и боеприпасы.

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«Предположительно, как и в Купянске, под ударом позиции и склады нескольких подразделений ВСУ: 126-й отдельной бригады территориальной обороны и 246-го отдельного батальона территориальной обороны», — сказано в сообщении.

Серия прилетов ФАБ-250 и УПАБ-500 пришлась на ангары на западе Берислава. Уточняется, что там находятся техника и боеприпасы 406-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные поразили четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ на Херсонском направлении. Удары нанесены в районе самого города Херсона и населенных пунктов Дудчаны и Берислав.