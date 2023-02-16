Спецоперация 16 февраля 2023, 13:48 Пять складов ВСУ уничтожили за сутки на Херсонском направлении и в ДНР Минобороны: ВС РФ уничтожили 5 складов противника на Херсонском направлении и в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные поразили четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

Удары по складам нанесли в районе города Херсона и населенных пунктов Дудчаны и Берислав. Также на этом направлении ВС РФ поразили в ходе контрбатарейной борьбы самоходную гаубицу «Акация» и гаубицу «Мста-Б».

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Помимо этого, подразделения ВС РФ уничтожили еще один склад 54-й механизированной бригады противника в районе Верхнекамского в Донецкой Народной Республике.

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» нанесла поражение подразделения ВСУ в районах Угледара и Пречистовки (Донецкая Народная Республика), добавили в Минобороны.

В ведомстве также отметили успешную работу средств противовоздушной обороны в районе Дорошовки Харьковской области. Там силы ПВО сбили вертолет Ми-8 противника.