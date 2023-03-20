Спецоперация 20 марта 2023, 05:33 Российские военные сорвали попытку атаки и три ротации ВСУ на Купянском направлении ТАСС: бойцы ВС РФ сорвали попытку атаки и три ротации ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Попытку ВСУ атаковать позиции российских войск на Купянском направлении сорвали военнослужащие группировки «Запад». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки полковника Сергея Зыбинского.

«Сорвана попытка противника провести атаку позиций наших войск в районе населенного пункта Гряниковка», — сказал Зыбинский.

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В результате действий российских военных противник был вынужден отойти на ранее занимаемые позиции. Расчеты орудий, добавил Зыбинский, уничтожили три группы диверсантов противника в районе Гряниковки, Ольшаны и Першотравневого.

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«В полосе обороны 1-й танковой армии подразделения объединения вскрыли и уничтожили диверсионно-разведывательную группу <…> в районе населенного пункта Стельмаховка, а также сорвали три ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Котляровка, Стельмаховка», — сказал полковник.

Один БПЛА «Лелека-100» уничтожили расчет переносного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Верба».

Минобороны России рассказало о поступке сержанта ВС РФ. Замкомандира взвода Западного военного округа сержант Александр Мальцев сумел в одиночку взять украинский опорный пункт и пленных. также российский военные спас из-под огня двух раненых товарищей, несмотря на угрозу собственной жизни. Позже при выполнении боевых задач боец получил смертельные ранения.