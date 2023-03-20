Спецоперация 20 марта 2023, 05:08 Российский боец сумел в одиночку взять опорный пункт ВСУ Минобороны России: сержант ВС РФ в одиночку сумел взять украинский опорный пункт и пленных Пресс-служба Минобороны

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Сержант Вооруженных сил России в ходе спецоперации сумел в одиночку взять украинский опорный пункт и пленных. Позже при выполнении боевых задач боец получил смертельные ранения. О поступке военнослужащего рассказали в Минобороны России.

Геройский поступок замкомандира взвода Западного военного округа сержант Александр Мальцев совершил 10 марта. Он оставил группу огневой поддержки для прикрытия основных наступательных сил и обошел противника с тыла. Его группа, состоящая из трех человек, начала штурм опорного пункта украинских военных.

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Мальцев при выполнении задачи вытащил из-под огня двух раненых товарищей, несмотря на угрозу собственной жизни. После чего он продолжил атаку в одиночку. Он сумел ликвидировать трех противников, которые вели огонь из окопа, еще двух раненых солдат ВСУ Мальцев взял в плен.

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«Закрепившись взводом на данном рубеже обороны, Александр оказывал огневую поддержку наступающим подразделениям отряда, чем обеспечил успешное выполнение боевой задачи по захвату позиций противника», — указано в сообщении Минобороны.

Через три дня, 13 марта, сержант Мальцев получил несовместимые с жизнью ранения, попав под минометный обстрел со стороны противника.

Мальцев проявил мужество и отвагу, отметили в военном ведомстве. Своими действиями сержант мотивировал других бойцов.

Ранее подразделения ВСУ предприняли попытку прорваться на танках на Запорожском направлении, но их атака закончилась провалом. Подавление танковой атаки украинских военных сняли на видео. На кадрах российские подразделения наносили удары по технике националистов.