Спецоперация 27 марта 2024, 05:39 Российские мотострелки взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Авдеевкой Минобороны: бойцы группы «Центр» взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Авдеевкой РИА «Новости»

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Бойцы мотострелкового подразделения группировки войск «Центр» взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что штурмовая группа после получения боевой задачи скрытно выдвинулась в район, где ранее расчет комплекса БПЛА обнаружил взводный опорный пункт украинских боевиков.

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Артиллеристы нанесли массированный удар по переданным координатам. После этого мотострелки приступили к штурму опорного пункта, подавив сопротивление украинских военных огнем из гранатометов и стрелкового оружия. Российские военные уничтожили личный состав ВСУ и технику.

По словам одного из мотострелков, боевики в основном оборонялись дронами-камикадзе, а также работали артиллерией.

«Было трудно, мы справились. В основном много танков было, БТР М113. Пару Bradley видели. То есть все они были поражены или затрофеены», — рассказал российский боец.

Ранее командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков предупредил, что украинская армия может возобновить активные наступательные действия на Херсонском направлении, которое считается для властей Украины приоритетным из-за близости Крыма.