Российские военные сорвали попытку десантной операции ВСУ в районе ЗАЭС | 360°

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Российские военные сорвали попытку десантной операции ВСУ в районе ЗАЭС

Минобороны РФ заявило о срыве подготовки ВСУ к десантной операции в районе ЗАЭС

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Вооруженные силы России сорвали попытку ВСУ высадить десант у Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в Минобороны.

В сообщении сказано, что в ночь с 13 на 14 октября на Запорожском направлении российские войска сорвали подготовку украинских вооруженных формирований к проведению речной десантной операции. Боевики планировали высадиться в районе Запорожской АЭС.

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Армейская авиация ВКС России, ракетных войск и артиллерии нанесли удары по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища, недалеко от населенного пункта Осокоровка Херсонской области.

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«Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты», — уточнили в российском военном ведомстве.

Кроме того, удар с воздуха был нанесен по пункту временной дислокации второго батальона 65-й мехбригады ВСУ в районе города Запорожье. В результате были уничтожены более 160 боевиков ВСУ.

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации были уничтожены, в частности, 380 зенитных ракетных комплексов ВСУ, 5792 украинских танка, 869 боевых машин РЗСО, 3475 орудий полевой артиллерии и минометов.

Российские военные также отразили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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