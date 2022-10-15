Российские военные отразили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении | 360°

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Российские военные отразили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

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Российские военные в ходе спецоперации отразили все атаки украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении за прошедшие сутки. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

ВСУ предприняли попытки наступления в районах населенных пунктов Ищенка, Садок и Дудчаны, однако потерпели провал. Российские военные уничтожили 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей, а также 120 единиц живой силы противника.

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Российская артиллерия за сутки разгромила пять наведенных переправ ВСУ через реку Ингулец, добавил Конашенков.

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Также силы противовоздушной обороны сбили украинский Су-25 в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области, перехватили 10 беспилотных летательных аппаратов в небе над Донбассом и Херсонской областью.

Кроме того, системы ПВО уничтожили 18 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Новая Каховка Херсонской области и Свободное Донецкой Народной Республики.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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