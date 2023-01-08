Спецоперация 08 января 2023, 15:44 ВКС России сбили пять украинских самолетов Минобороны сообщило о пяти сбитых украинских самолетах за сутки РИА «Новости»

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Российские военные за прошедшие сутки сбили пять украинских самолетов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Истребительная авиация ВС РФ уничтожила два украинских самолета Су-25, а также МиГ-29 в районах населенных пунктов Новый Донбасс и Никопольское в Донецкой Народной Республике, Су-24 — в районе Изюма Харьковской области и Су-27 — в небе над населенным пунктом Лозовое Харьковской области.

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Силы противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Пшеничное, Кременная, Кузьмино, Куземовка и Паталаховка Луганской Народной Республики.

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Системы ПВО также перехватили 10 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS в небе над Донецкой и Луганской народными республиками.

После начала спецоперации российские военные уничтожили 365 самолетов и 2848 беспилотных летательных аппарата ВСУ.