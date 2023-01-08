08 января 2023, 15:44
ВКС России сбили пять украинских самолетов
Минобороны сообщило о пяти сбитых украинских самолетах за сутки
Российские военные за прошедшие сутки сбили пять украинских самолетов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Истребительная авиация ВС РФ уничтожила два украинских самолета Су-25, а также МиГ-29 в районах населенных пунктов Новый Донбасс и Никопольское в Донецкой Народной Республике, Су-24 — в районе Изюма Харьковской области и Су-27 — в небе над населенным пунктом Лозовое Харьковской области.
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Силы противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Пшеничное, Кременная, Кузьмино, Куземовка и Паталаховка Луганской Народной Республики.
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Системы ПВО также перехватили 10 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS в небе над Донецкой и Луганской народными республиками.
После начала спецоперации российские военные уничтожили 365 самолетов и 2848 беспилотных летательных аппарата ВСУ.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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