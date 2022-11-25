25 ноября 2022, 14:51
Российские военные сорвали атаки ВСУ на Луганском направлении
Минобороны: ВС РФ сорвали атаки ВСУ на Луганском направлении
ВС России соврали атаки украинских сил в направлении двух населенных пунктов Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны.
Российские военные отразили две атаки ВСУ и на Купянском направлении. ВСУ потеряли более 30 бойцов.
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«На Донецком направлении решительными действиями российских подразделений в районе населенного пункта Бахмутское отражена контратака ротной тактической группы ВСУ», — добавили в Минобороны.
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ВС России уничтожили там до 60 украинских военных, три боевых машины пехоты и два танка. Ведомство также сообщило о неудачной попытке контратаки националистов на Южно-Донецком направлении. Противника отбросили на исходные позиции.
Министерство заявило об уничтожении пунктов временной дислокации польских наемников в Харьковской области, российские военнослужащие ликвидировали до 200 боевиков.
Минобороны РФ
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