Важное 25 ноября 2022, 14:51 Российские военные сорвали атаки ВСУ на Луганском направлении Минобороны: ВС РФ сорвали атаки ВСУ на Луганском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВС России соврали атаки украинских сил в направлении двух населенных пунктов Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны.

Российские военные отразили две атаки ВСУ и на Купянском направлении. ВСУ потеряли более 30 бойцов.

Реклама

«На Донецком направлении решительными действиями российских подразделений в районе населенного пункта Бахмутское отражена контратака ротной тактической группы ВСУ», — добавили в Минобороны.

Реклама

ВС России уничтожили там до 60 украинских военных, три боевых машины пехоты и два танка. Ведомство также сообщило о неудачной попытке контратаки националистов на Южно-Донецком направлении. Противника отбросили на исходные позиции.

Министерство заявило об уничтожении пунктов временной дислокации польских наемников в Харьковской области, российские военнослужащие ликвидировали до 200 боевиков.