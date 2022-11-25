Важное 25 ноября 2022, 14:46 Российские военные уничтожили более 300 иностранных наемников в зоне СВО Минобороны сообщило об ударах по пунктам дислокации наемников из Польши под Харьковом РИА «Новости»

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Пункты временной дислокации польских наемников уничтожили Вооруженные силы России ударами высокоточного оружия. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что польские наемники разместились в районе села Великие Хутора Харьковской области. В результате ударов на месте погибли до 200 боевиков.

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Еще более 100 наемников из так называемого «иностранного легиона» высокоточное оружие Воздушно-космических сил России настигло в районе городов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики.

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За минувшие сутки российские военные отбили атаки ВСУ в районе поселка Новоселовское и сел Стельмаховка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Во всех случаях противник понес серьезные потери личного состава и боевой техники.

Контратаки украинских боевиков на позиции российских подразделений пресекли около села Бахмутовское в Донецкой Народной Республике, а также в районе сел Новомихайловка, Новодонецкое и Новодаровка в Запорожской области. Украинские боевики понесли потери и отступили на исходные позиции.