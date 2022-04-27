Российские военные сбили украинскую «Точку-У» над Ильичевкой

Украинские военные лишились еще 18 беспилотных летательных аппаратов, в том числе двух турецких беспилотников Bayraktar TB2. Помимо этого, российские военные сбили над Ильичевкой украинскую тактическую ракету «Точка-У», заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские средства ПВО сбили беспилотники ВСУ в районах Александровки, Балаклеи, Брянки, Запорожского, Изюма, Капитоловки, Перемоги, Петровки, Попасного, Пролетарского и Трудолюбовки. Два Bayraktar TB2 уничтожили в районе населенных пунктов Калесниковка и Красный Лиман.

Минувшей ночью ракетные войска и артиллерия выполнили 573 огневые задачи, отметили в министерстве. Были поражены 432 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 67 артиллерийских позиций, две батареи РСЗО, а также семь складов боеприпасов.