Минобороны РФ показало уничтоженный укрепрайон ВСУ и националистов

Российские войска уничтожили укрепленный район Вооруженных сил Украины и националистов, сообщили в Минобороны РФ. Видео с места боя опубликовано в Telegram-канале ведомства.

На позициях была вырыта сложная сеть окопов и оборудовано несколько боевых точек. Бойцам предложили сложить оружие. Те же, кто остался, попали под огонь российской артиллерии. При отступлении украинские военные оставили большое количество боеприпасов, стрелкового оружия и тела более 30 товарищей.

Ранее вооруженные силы взяли под контроль укрепрайон в одном из освобожденных населенных пунктов Херсонской области. Боевики обустроили опорный пункт прямо в здании школы вблизи жилых домов. В здании нашли разные виды вооружения, материалы для изготовления взрывных устройств, а на спортплощадке — военную технику.