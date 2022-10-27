Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области | 360°

Спецоперация 27 октября 2022, 14:41 Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском Ми-8 в Запорожской области РИА "Новости"

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Вооруженные силы России сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Новотроицкое Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на брифинге.

«В районе населенного пункта Новотроицкое Запорожской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины», — отметил он.

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За сутки российские ПВО уничтожили четыре беспилотника в районе населенных пунктов Ольговка, Тягинка, Львово в Херсонской области и Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике. В воздухе сбили шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS у поселка городского типа Антоновка в Херсонской области.

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В российском военном ведомстве напомнили, что всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 163 украинских вертолета, а также 326 самолетов и 2353 беспилотных летательных аппарата.

Неделю назад российские ПВО сбили вертолет Ми-8 и 18 беспилотников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях, передало ИА Nation News.

Вооруженные силы России наносят массированные ракетные удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры Украины.

Под Павлоградом был уничтожен оборонный завод. Его основной продукцией было топливо для ракет и взрывчатых веществ.