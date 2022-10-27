Украинский оборонный завод уничтожили под Павлоградом | 360°

Важное 27 октября 2022, 14:14 Украинский оборонный завод уничтожили под Павлоградом Минобороны: под Павлоградом уничтожили завод по производству топлива для ракет РИА "Новости"

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Российские военные уничтожили украинский завод по производству топлива для ракет и взрывчатых веществ. Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, предприятие располагалось рядом с городом Павлоград в Днепропетровской области.

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«В районе города Павлоград Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и пороха для Вооруженных сил Украины», — заявил представитель Минобороны.

За минувшие сутки российские войска сбили украинский вертолет Ми-8 в районе села Новотроицкое Запорожской области.

Средства противовоздушной обороны России уничтожили четыре украинских беспилотника над населенными пунктами Донецкой Народной Республики и Херсонской области. Кроме того, ПВО перехватили шесть снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, выпущенных украинскими боевиками в сторону поселка Антоновка Херсонской области.