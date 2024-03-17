Важное 17 марта 2024, 16:30 Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Сумской области Минобороны: сбит украинский вертолет Ми-8, летевший к Белгородской области

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Российские военнослужащие, прикрывающие государственную границу, сбили в Сумской области Украины вертолет Ми-8 ВСУ, применив ПЗРК «Верба». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что винтокрылую машину противника уничтожили в районе Лукашовки. Вертолет летел в направлении населенного пункта Козинки Белгородской области. Минобороны также опубликовало видео ликвидации Ми-8.

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ВСУ неоднократно пытались прорваться через границу на российскую территорию. В четверг, 14 марта, члены диверсионной группы хотели захватить Козинку. Однако военнослужащие ВС России, сотрудники погрануправления ФСБ предотвратили эту попытку. Потери противники превысили 50 человек.