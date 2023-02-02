Важное 02 февраля 2023, 15:01 Российские военные развили наступление на Донецком направлении Минобороны сообщило о продвижении Южной группировки войск на Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские военные за минувшие сутки продвинулись на Донецком направлении, продолжая вести наступательные действия. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Войска продолжили наступление на Донецком направлении подразделениями Южной группировки войск», — сказал он.

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Конашенков уточнил, что артиллерия, ракетные войска и армейская авиация нанесли поражение 3-й бригаде украинской Национальной гвардии и подразделениям 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенных пунктов Васюковка и Первомайское в Донецкой Народной Республике.

Представитель оборонного ведомства отметил, что в ходе боев за сутки российские военные уничтожили гаубицы Д-30 и «Мста-Б», два пикапа, бронетранспортер, танк и до 50 украинских военнослужащих.

Кроме того, в ходе боев на Краснолиманском направлении боевики ВСУ потеряли более 100 человек живой силы за сутки.