12 апреля 2023, 10:44
Российский спецназ отработал вариант уничтожения натовских танков на колонне ВСУ
Российские бойцы пресекли продвижение колонны украинской бронетехники в районе Угледара
Российский спецназ противотанковыми управляемыми ракетами с термобарическими боеприпасами на колонне украинских боевиков под Угледаром отработал вариант уничтожения западных танков. Об этом сообщило «Военное обозрение».
Издание уточнило, что несколько украинских танков и БМП двигались по грунтовой дороге вдоль лесопосадки. Колонну обнаружили дроны ВС России и передали координаты бойцам спецназа.
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Российские военные успешно применили противотанковые ракетные комплексы «Корнет» с термобарическими боеприпасами.
«Такое вооружение позволяет уничтожать любую бронетехнику противника, включая и натовские танки», — отметили в публикации.
Ранее главный редактор Special Operations Forces Report Гай Маккардл предрек танковому кулаку ВСУ разгром от российских «Корнетов». Он обратил внимание, что западная военная техника, отправленная на Украину, имеют динамическую защиту, с которой легко справляются российские установки.
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