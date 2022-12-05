Спецоперация 05 декабря 2022, 14:58 Российские военные продвинулись на линии соприкосновения в ДНР и ЛНР Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о продвижении войск в ЛНР и ДНР РИА «Новости»

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Все участки линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой народных республиках находятся под контролем российских военных, которые приступили к продвижению. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Он подчеркнул, что сейчас военные успешно занимают новые позиции под Артемовском и Соледаром.

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«Приходится биться за каждый участок линии фронта. Из каждого „укрепа“ приходится выбивать противника, штурмом брать, уничтожая энное количество противника», — уточнил Алаудинов.

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Командир спецназа «Ахмат» добавил, что также российские военные успешно продвигаются в направлении Кременная — Сватово — Червонопоповка.

В минувшую среду, 30 октября, специальное подразделение «Ахмат» уничтожило в районе Кременной группу украинских диверсантов. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, бойцы полностью разгромили группировку противника, которые пытались прорваться на территорию, подконтрольную союзным силам.