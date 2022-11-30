Спецоперация 30 ноября 2022, 12:29 Спецподразделение «Ахмат» ликвидировало украинских диверсантов в ЛНР Кадыров заявил, что чеченцы уничтожили украинскую ДРГ около Кременной РИА «Новости»

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Спецподразделение «Ахмат» уничтожило украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) около Кременной. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Очередная украинская диверсионно-разведывательная группа успешно денацифицирована в направлении Кременной», — написал он.

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Также Кадыров отметил, что успешное выполнение этой боевой задачи подчеркнуло статус «Ахмата» как одного из самых эффективных подразделений ВС России. Он рассказал, что бойцы из Чечни полностью разгромили группировку ВСУ, которую направили на прорыв территории, подконтрольной союзным силам

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Кадыров добавил, что после действий «Ахмата» руководству украинской армии вновь придется пополнить список погибших граждан страны. Также он заявил, что ВСУ участвуют в бессмысленной борьбе за западные ценности, победа в которой им не светит.