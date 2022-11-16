Важное 16 ноября 2022, 12:38 Российские военные пресекли атаку ВСУ в районе поселка Степное в ДНР Минобороны: ВС России уничтожили более 65 бойцов ВСУ в районе Степного в ДНР

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины попытались провести атаку в районе поселка Степное в ДНР, сообщили в Минобороны. По информации министерства, российские военные отбили вражескую атаку и уничтожили более 65 бойцов ВСУ.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, боевые действия развернулись на Южнодонецком направлении, где батальонная тактическая группа ВСУ попыталась атаковать в направлении Степного.

Реклама

«В результате огневого поражения противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 65 украинских военнослужащих и наемников», — подчеркнули в Минобороны. Там добавили, что российские военные уничтожили две боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей и три автомобиля противника.

Реклама

На Купянском направлении армейская авиация ВКС России сорвала попытки наступления бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Берестовое и Колесниковка Харьковской области, а также поселка Новоселовское в ЛНР. Российские военные уничтожили более 80 украинских бойцов, шесть танков и восемь боевых бронированных машин.