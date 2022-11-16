Важное 16 ноября 2022, 12:28 Войска России уничтожили более 80 солдат ВСУ на Купянском направлении Минобороны России: на Купянском направлении пресекли наступления трех ротных групп ВСУ

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Войска России уничтожили более 80 украинских боевиков на Купянскм направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России, передал ТАСС.

«На Купянском направлении ударами армейской авиации ВКС России сорваны попытки наступления трех ротных тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Берестовое, Колесниковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

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Поражение получили живая сила и техника противника. Войска России уничтожили более 80 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, шесть танков, три самоходные артиллерийские установки и два бронеавтомобиля.

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В начале месяца две роты иностранных наемников попытались атаковать позиции российских войск на Купянском направлении. В результате оказались уничтожены более 130 боевиков и украинских военных, три танка, два бронеавтомобиля HMMWV и две боевые бронемашины.