Спецоперация 31 июля 2023, 15:31 Российские войска за сутки отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении Минобороны сообщило об уничтожении более 220 боевиков ВСУ на Донецком направлении РИА «Новости»

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Украинские войска потеряли более 220 человек личного состава в ходе 11 неудачных наступлений и понесенного поражения от ударов авиации и артиллерии Южной группировки российской армии. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что войска противника за минувшие сутки совершили 11 неудачных попыток продвижения к селам Белогоровка, Водяное и Берестовое, поселкам Спорное, Майорск и Северное, а также городу Марьинка Донецкой Народной Республики. Все атаки отбили российские военные.

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Кроме того, оперативно-тактическая и военная авиация, а также артиллерия поразили скопления живой силы и техники украинских военных, находившихся около Краматорска, поселка Новоселовка, города Константиновки и села Берестовое.

За сутки на этом направлении войска противника потеряли более 220 человек личного состава, а также три боевые бронированные машины, пять автомобилей, две артиллерийские системы М777, самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000, САУ «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.