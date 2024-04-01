Спецоперация 01 апреля 2024, 05:49 Российские военные показали захваченный под Авдеевкой немецкий БМП Marder wikipedia

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Российские бойцы из группировки войск «Центр» показали журналистам трофейную немецкую боевую машину пехоты (БМП) Marder. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что после эвакуации машину отправили в ремонтный батальон для устранения повреждений, полученных в бою.

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Специалисты заменили пробитую магистраль топливной системы и систему охлаждения, а также топливные насосы. Кроме того, отремонтировали радиатор. БМП уже поставили на самостоятельный ход.

По словам военнослужащего ремонтного батальона, применение таких машин в местных условиях не самый лучший вариант. Он объяснил, что они тяжелые за счет своих габаритов и проходимости.

«Опять же из-за габаритов машины, гусеницы с плохим грунтозацепом. Мы уже провели испытания: проходимость по грязи очень низкая», — добавил боец.

В начале года военный журналист Алексей Борзенко объяснил, почему четыре десятка немецких БМП не повлияют на обстановку в зоне специальной военной операции. По его словам, они будут перемолоты и уничтожены российскими танками.