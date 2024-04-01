01 апреля 2024, 05:49
Российские военные показали захваченный под Авдеевкой немецкий БМП Marder
Российские бойцы из группировки войск «Центр» показали журналистам трофейную немецкую боевую машину пехоты (БМП) Marder. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
В военном ведомстве отметили, что после эвакуации машину отправили в ремонтный батальон для устранения повреждений, полученных в бою.
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Специалисты заменили пробитую магистраль топливной системы и систему охлаждения, а также топливные насосы. Кроме того, отремонтировали радиатор. БМП уже поставили на самостоятельный ход.
По словам военнослужащего ремонтного батальона, применение таких машин в местных условиях не самый лучший вариант. Он объяснил, что они тяжелые за счет своих габаритов и проходимости.
«Опять же из-за габаритов машины, гусеницы с плохим грунтозацепом. Мы уже провели испытания: проходимость по грязи очень низкая», — добавил боец.
В начале года военный журналист Алексей Борзенко объяснил, почему четыре десятка немецких БМП не повлияют на обстановку в зоне специальной военной операции. По его словам, они будут перемолоты и уничтожены российскими танками.
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