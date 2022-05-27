Российские военные показали работу «артиллерийского тяжеловеса»

Вооруженные силы России используют при проведении спецоперации самоходные артиллерийские установки «Малка». Их работу на поле боя показал телеканал «Звезда».

Самоходные установки «Малка» называют «артиллерийскими тяжеловесами». Их снаряды весят больше 100 килограмм, а дальность поражения — почти 50 километров. Такое вооружение позволяет российским военным атаковать даже самые удаленные позиции ВСУ.

На видео показано наведение орудий и шесть залпов. Военные тщательно прицелились и после приказа командиров произвели удары.

Ранее Минобороны РФ показало кадры несения боевого дежурства расчетами радиолокационных станций «Небо-Т». Их применяют для ведения радиолокационной воздушной разведки.