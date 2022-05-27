Минобороны показало кадры несения боевого дежурства расчетами РЛС «Небо-Т»

Минобороны РФ показало кадры несения боевого дежурства расчетами радиолокационных станций «Небо-Т» в ходе спецоперации на Украине. Видеозапись разместили в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Основные задачи — это ведение радиолокационной воздушной разведки в параметрах радиолокационного поля», — рассказал российский военнослужащий.

По его словам, у каждой цели есть свои параметры: скорость, высота, по маневру скорость и так далее.

Личный состав весь обученный, при обнаружении РСЗО, чужих самолетов действует слажено, более грамотно, отметил военнослужащий.

До этого Минобороны России показало кадры работы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Российские военные используют его для нанесения точных ударов по военной инфраструктуре украинских военных в ходе спецоперации на Украине. На кадрах можно увидеть, как приехавшая на место боевая машина поднимает дуло, из которого вылетает ракета, оставляя после себя след из белого дыма.