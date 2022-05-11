Российские военные передали 10 тонн гуманитарной помощи жителям Херсона

Российские военнослужащие передали свыше 10 тонн гуманитарной помощи жителям Херсона. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Российские военные накануне организовали выдачу гуманитарной помощи в одном из спальных районов города. Как отметили в ведомстве, к месту выдачи еще до начала гуманитарной акции пришли несколько сотен жителей Херсона.

Российские военные обеспечили безопасность проведения гуманитарной акции. Местные волонтеры оказывали помощь в выдаче продуктовых наборов.

В первую очередь помощь получили беременные женщины и женщины с детьми, а также инвалиды и ветераны. В продуктовых наборах были крупы, макароны, сахар, подсолнечное масло. Также туда вошли мясные и рыбные консервы. Для детей российские военные заготовили сладкие подарки.

Ранее в Тельмановский и Новоазовский районы Донецкой Народной Республики прибыла фура с гуманитарной помощью, собранной в Подмосковье в рамках акции «Доброе дело». Военнослужащие доставили свыше 1400 продуктовых и хозяйственных наборов общим весом 15 тонн.