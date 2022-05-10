Гуманитарную помощь из Подмосковья раздали ветеранам и детям войны в ДНР

Фура с гуманитарной помощью, собранной в Подмосковье в рамках акции «Доброе дело», прибыла в Тельмановский и Новоазовский районы Донецкой Народной Республики. Большегруз доставил более 1400 продуктовых и хозяйственных наборов общим весом 15 тонн.

В Новоазовске гуманитарную помощь передали в администрацию города. Сотрудники муниципалитета передадут ее ветеранам Великой Отечественной войны и рожденным в это тяжелое время.

Часть наборов подмосковные волонтеры раздали собравшимся на месте членам семей ветеранов и детей войны. Второй точкой по раздаче гуманитарной помощи стал город Тельманово.