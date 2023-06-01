Спецоперация 01 июня 2023, 09:19 Марочко заявил, что ВСУ оборудуют новые позиции и минируют местность в районе Северска Офицер Марочко: ВСУ укрепляют оборонительные рубежи в районе Северска РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины оборудуют дополнительные позиции в районе Северска в Донбассе и минируют местность. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

«В районе Северска отмечено ведение инженерных работ противником», — рассказал он.

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Офицер со ссылкой на данные разведки уточнил, что украинские военные роют траншеи, строят фортификационные сооружения и укрепляют блиндажи. Более того, противник дистанционно ставит минные заграждения, применяя и противопехотные мины «Лепесток». Использование этих мин запрещено Оттавской конвенцией. Они практически незаметны из-за маленького размера и защитного цвета. Мина срабатывает, когда человек на нее наступает, взрыв приводит к тяжким увечьям или гибели.

Ранее Марочко сообщил о переброске иностранных наемников в Харьков. По его данным, подразделения состоят из людей, говорящих на английском и польском языках, также среди них есть немцы, французы и испанцы. Ситуация обостряется и на Запорожском направлении: на этот участок ВСУ стали ежедневно перемещать бронетехнику для предстоящего наступления.