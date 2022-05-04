Кадыров: в подвалах «Азовстали» находятся более 150 мирных жителей

Украинские националисты удерживают в подвалах завода «Азовсталь» в Мариуполе более 150 мирных жителей и 170 раненых. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Чеченский лидер обратился к командиру нацбата «Азов»*, засевшему на «Азовстали». Он предложил ему выйти и «показать себя» а не воевать с больными, женщинами и стариками.

«Я, чтобы ребенок не заплакал, все сделал бы, а ты заставляешь страдать сотни людей. <…> У тебя в одном бункере 170 раненых человек, в другом бункере — больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время», — заявил Кадыров.

Глава Чечни не уточнил источник такой информации. Он отметил, что в Мариуполе в боях участвовали самые лучшие и обученные солдаты российской армии.

Украинская сторона 2 мая нарушила режим тишины в районе комбината «Азовсталь», гумкоридор обстреляли ВСУ. Российские военные были вынуждены вести ответный огонь, об этом сообщил представитель МВД Донецкой Народной Республики.

*«Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.