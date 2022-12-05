Спецоперация 05 декабря 2022, 20:02 Российские военные не позволили ВСУ перебросить резервы и иностранное оружие Минобороны заявило о массированном ударе по военным объектам Украины РИА «Новости»

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Киевский режим попытался сорвать боевую работу дальней российской авиации терактом. Несмотря на предпринятые попытки, российские военные нанесли удар по системе военного управления Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащие ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования днем 5 декабря.

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«Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены», — подчеркнули в Минобороны.

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Российским военным удалось нарушить переброску железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранного оружия, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Под удар попала система военного управления Украины и связанные с ней объекты оборонного комплекса. Целью также стали узлы связи, энергетики и воинских частей ВСУ.

В Минобороны добавили, что перехватили украинские дроны над военными аэродромами Дягилево и Энгельс.