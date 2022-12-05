05 декабря 2022, 20:02
Российские военные не позволили ВСУ перебросить резервы и иностранное оружие
Минобороны заявило о массированном ударе по военным объектам Украины
Киевский режим попытался сорвать боевую работу дальней российской авиации терактом. Несмотря на предпринятые попытки, российские военные нанесли удар по системе военного управления Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Военнослужащие ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования днем 5 декабря.
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«Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены», — подчеркнули в Минобороны.
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Российским военным удалось нарушить переброску железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранного оружия, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.
Под удар попала система военного управления Украины и связанные с ней объекты оборонного комплекса. Целью также стали узлы связи, энергетики и воинских частей ВСУ.
В Минобороны добавили, что перехватили украинские дроны над военными аэродромами Дягилево и Энгельс.
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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