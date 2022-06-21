Российские саперы обезвредили почти 30 тысяч боеприпасов в Донбассе

Российские саперы продолжают очищать территории в Донецкой и Луганской народных республиках. Они обезвредили почти 30 тысяч боеприпасов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 3474,8 гектаров территорий», — сказал Мизинцев.

Он уточнил, что за сутки саперы разминировали 24,72 гектара земли. Также бойцы обезвредили 35 здания, два моста и 9,64 километра дорог.

«Обнаружен и обезврежен 28 921 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки — 223», — отметил начальник центра.

По словам Мизинцева, украинские военные продолжают использовать медучреждения для размещения оружия и обустройства казарм. Такие точки есть в Одессе, Авдеевке, Приволье и Славянске.

Российские военные не прекращают вывозить мирных жителей из опасных районов Украины и Донбасса. За сутки они эвакуировали 21 тысячу человек. Более 2,7 миллиона обращений с просьбами об эвакуации поступило от украинцев.