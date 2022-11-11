Спецоперация 11 ноября 2022, 10:59 Российские военные нанесли превентивный удар по ВСУ в Запорожской области Член совета ВГА Рогов: ВС РФ нанесли превентивный удар по ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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Российские военные сорвали попытку атаки украинских боевиков в Запорожской области, нанеся по противнику превентивный удар. Об этом РИА «Новости» сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Наши войска не позволяют ВСУ сконцентрировать ударный кулак, наносят превентивные удары, рассеивают и уничтожают противника», — заявил он.

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Рогов уточнил, что российская артиллерия отработала по целям в населенных пунктах Даниловка и Малые Щербаки, а также в городе Гуляй Поле. ВС РФ атаковали место дислокации военных складов противника.

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«Кроме того, подавили позиции ВСУ в Марганце и Никополе, ударив с правого берега Днепра. С той стороны регулярно бьют по Энергодару и ближайшим к нему районам», — добавил он.

Ранее Рогов сообщал, что всего на Запорожском направлении сосредоточились не менее пяти тысяч польских наемников. Также в городе находятся наемники из Грузии.