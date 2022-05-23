Российские военные начали обследовать подземелья «Азовстали»

Военные обследуют подземелья металлургического предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. Там укрывались подразделения украинских военнослужащих, бойцы территориальной обороны и мирные жители. Видео рейда опубликовал RT.

20 мая все находившиеся на предприятии люди вышли на поверхность, завод оказался под полным контролем российских войск. В результате военные приступили к обследованию пространства на предмет мин и тайников. Подземелья «Азовстали» могут уходить на пять-семь этажей вниз.

В ходе рейда военные находят оставленное украинскими бойцами оружие, боеприпасы, гранаты. Здесь же — медицинские маски, чайные чашки, пустые пластиковые бутылки. На некоторых объектах от руки мелом написано «Заминировано».

Договоренностей о выходе украинских бойцов с заблокированного ВС РФ предприятия «Азовсталь» удалось достичь 16 мая. Российская сторона в связи с этим ввела режим полной тишины, открыла гуманитарные коридоры, обеспечила транспорт, включая машины скорой помощи. В общей сложности в плен сдались 2439 украинских бойцов. Последняя группа из 531 боевика сложила оружие 20 мая.