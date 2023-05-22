Спецоперация 22 мая 2023, 09:04 Российские военные использовали умные бомбы в Херсонской области — СМИ РВ: российские силы ударили умными бомбами по объектам ВСУ в Херсонской области РИА «Новости»

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Российские силы применили умные бомбы для атаки по целям в Херсонской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская весна» (РВ).

Известно, что управляемая бомба нанесла удары по позициям противника в селе Кизомыс. ВСУ предприняли попытку сбить российскую авиацию. Для этого они выпустили зенитные ракеты по истребителю Су-35. Однако их действия не увенчались успехом из-за того, что пилот уклонился от удара и использовал тепловые ловушки.

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Ранее появилась информация, что ВС России впервые за все время спецоперации нанесли комбинированный удар по объектам, расположенным в Днепропетровске. Сообщалось, что в городе прозвучало по крайней мере 16 взрывов.

Журналисты заявили, что удар нанесли с помощью крылатых ракет Х-101 и Х-22, беспилотников «Шахид/Герань» и баллистических ракет. После этого в Днепропетровске начался пожар. Также атака велась на объекты в подконтрольных киевскому режиму Харькове и Запорожье.