Спецоперация 08 января 2024, 14:06 Системы ПВО сбили пять снарядов HIMARS и 14 дронов ВСУ за сутки МО: средства ПВО за сутки уничтожили пять снарядов HIMARS и 14 дронов ВСУ Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency/globallookpress

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Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 14 украинских беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Дроны ВСУ удалось сбить в районах населенных пунктов Новомихайловка и Пески в ДНР, Верхнекаменка в ЛНР, Новое и Каменка-Днепровская в Запорожской области, Голая Пристань и Раденск в Херсонской области.

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Всего с начала спецоперации ВС РФ ликвидировали 567 украинских самолетов, 265 вертолетов, 447 зенитных ракетных комплексов, 10 540 БПЛА, 14 536 танков и других боевых бронированных машин.

Вооруженные силы России 8 января поразили высокоточным оружием объекты военно-промышленного комплекса Украины. Для этого российские бойцы задействовали в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Ранее украинский оператор системы FIM-92 Stinger Роман заявил о новой тактике ВС РФ для ракетных ударов. Армия России стала использовать при атаке тепловые ловушки, отметил военный ВСУ.