23 апреля 2024, 10:28
Российские военные эвакуировали трофейный танк Leopard из зоны спецоперации
Минобороны показало кадры эвакуации трофейного танка Leopard
Российские военнослужащие эвакуировали трофейный танк Leopard немецкого производства, который ранее захватили на Авдеевском направлении. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны.
В ведомстве рассказали, что танк доставили с передовой в ремонтное подразделение группировки войск «Центр». Leopard эвакуировали в два этапа: сначала провели разведку местности на случай минирования, а затем технику транспортировали к месту ремонта.
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В Минобороны добавили, что специалисты заменят гусеничные ленты и электропроводку танка. Leopard может стать музейным экспонатом или его отправят на эксплуатацию.
Российские военные уверенно развивают наступление на Донецком направлении. Накануне они взяли населенный пункт Новомихайловка в ДНР. Противник потерял до 410 человек.
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