Спецоперация 23 апреля 2024, 10:28 Российские военные эвакуировали трофейный танк Leopard из зоны спецоперации Минобороны показало кадры эвакуации трофейного танка Leopard

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Российские военнослужащие эвакуировали трофейный танк Leopard немецкого производства, который ранее захватили на Авдеевском направлении. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны.

В ведомстве рассказали, что танк доставили с передовой в ремонтное подразделение группировки войск «Центр». Leopard эвакуировали в два этапа: сначала провели разведку местности на случай минирования, а затем технику транспортировали к месту ремонта.

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В Минобороны добавили, что специалисты заменят гусеничные ленты и электропроводку танка. Leopard может стать музейным экспонатом или его отправят на эксплуатацию.

Российские военные уверенно развивают наступление на Донецком направлении. Накануне они взяли населенный пункт Новомихайловка в ДНР. Противник потерял до 410 человек.