Пляжи Мариуполя открыли благодаря проведенной работе российских военных и специалистов МЧС, которые провели разминирование территорий. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Константин Иващенко.

Он подчеркнул, что никакой опасности для отдыхающих горожан больше нет. Мэр добавил, что получил акты о полном разминировании городского пляжа и пляжа «Песчанка».

«Благодаря усилиям военных России, специалистов МЧС, а также коммунальных служб я могу ответственно заявить: жизни отдыхающих опасности нет», — заявил Иващенко.

Мэр добавил, что все работы в зонах отдыха Мариуполя уже завершились. Этому не помешали сложности и большой объем украинской пропаганды.

В конце июня вице-мэр правительства России Марат Хуснуллин сообщил о начале работы по восстановлению пострадавшего от обстрелов Мариуполя. Он пояснил, что специалисты уже осмотрели все пострадавшие здания города и составили списки построек, идущих под снос. В новых районах рабочие уже начали возводить новые жилые дома.