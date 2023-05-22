Спецоперация 22 мая 2023, 07:30 Группировка войск «Юг» уничтожила 2 склада ВСУ с боеприпасами в районе Андреевки Представитель группировки «Юг» Астафьев: уничтожены склады ВСУ с боеприпасами у Андреевки Пресс-служба Минобороны

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Подразделения группировки войск «Юг» ликвидировали два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР, в районе Андреевки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев в комментарии ТАСС.

«Ударами ракетного подразделения Южной группировки войск уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ в Андреевке и 54-й механизированной бригады ВСУ», — заявил он.

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По его словам, артиллерия ударила по пункту временной дислокации национального батальона ВСУ «Правый сектор»* около населенного пункта Новгородское. Также во время контрбатарейной удалось уничтожить два 120-миллиметровых миномета противника около населенных пунктов Северное и Богдановка, САУ «Краб», два танка, а также противотанковое орудие «М-128» около населенного пункта Червонное.

Астафьев добавил, что зенитно-ракетное подразделение сбило БПЛА самолетного типа рядом с населенным пунктом Опытное.

*«Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.