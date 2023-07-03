Спецоперация 03 июля 2023, 09:26 Российские военные нанесли ракетные удары по ВСУ на трех направлениях Минобороны: группа войск «Юг» нанесла ракетно-бомбовые удары по ВСУ на трех направлениях РИА «Новости»

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Российские военные нанесли ВСУ огневое поражение высокоточными ракетными ударами на трех направлениях. Об этом РИА «Новости» сообщил глава пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

«Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплению техники и живой силы противника на Александро-Калиновском, Соледаро-Артемовском и Лисичанском направлениях», — сообщил он.

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Астафьев отметил, что в районе населенного пункта Красное артиллерия ликвидировала склад боеприпасов ВСУ, а рядом с селом Предтечино расчет установки «Торнадо-С» уничтожил командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б» в районе поселка Острое, 122-миллиметровое артиллерийское орудие Д-30 в Максимильяновке, самоходную гаубицу «Гвоздика» в Константиновке и боевую машину пехоты в районе Артемовска.

Ранее Минобороны Украины признало продвижение ВС России по четырем направлениям.