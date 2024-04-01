Спецоперация 01 апреля 2024, 07:55 Российские вертолеты ударили по бронетехнике ВСУ в Запорожской области Минобороны: вертолеты уничтожили 3 единицы бронетехники ВСУ под Запорожьем Пресс-служба Минобороны

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Российские вертолеты Ка-52 и Ми-28 ликвидировали три единицы бронетехники и не менее 35 боевиков Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Вертолеты вылетели, чтобы поддержать российские сухопутные войска. Они совершили групповой авиационный удар по живой силе противника.

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«По докладам передового авиационного наводчика, все ракеты попали точно в цель. Все благополучно, выполнили отворот, безопасно вернулись на аэродром вылета», — отметил командир экипажа вертолета Ка-52.

Как уточнили в оборонном ведомстве, в состав ударной группы вошли разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», ударный Ми-28 и многоцелевой вертолет Ми-8. Они атаковали ВСУ неуправляемыми ракетами, приблизившись максимально близко.

Командир подчеркнул, что экипаж старается скрытно выполнять свои задачи. Летчики работают на современной технике, которая «многое позволяет и прощает».

Российские FPV-дроны научат залетать в дома. Как сообщил генеральный директор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, эти беспилотники смогут применять в городских боях внутри зданий.